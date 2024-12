Mantova, 16enne arrestato per aver sparato a 17enne mentre erano a bordo di un bus

Il gip per i Minorenni di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del minore che era già indagato per lesioni gravi perché nel pomeriggio del 22 novembre, ad Asola (Mantova), mentre viaggiava su un mezzo di linea che trasportava gli studenti delle scuole superiori, aveva estratto un'arma ed esploso un colpo ferendo il coetaneo alla bocca e alla mandibola