Napoli, maneggia pistola e ferisce la figlia di 7 anni: denunciato

Il colpo sarebbe partito dalla pistola che l’uomo stava maneggiando mentre si trovava nella sala da pranzo dell’abitazione. Il proiettile ha colpito la figlia che, in quel momento, si trovava in una stanza adiacente. Il padre della bambina, irreperibile per diverse ore, si è poi presentato ai poliziotti e ha ammesso le proprie responsabilità

Stava maneggiando la sua pistola in casa, quando dall'arma è partito un colpo che ha ferito la figlia di 7 anni. La vicenda è accaduta nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove la Squadra Mobile ha proceduto a denunciare un 46enne, con precedenti penali e ritenuto vicino ai clan di camorra della zona, per lesioni colpose e detenzione abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Le indagini sono partite dopo la segnalazione effettuata dal personale sanitario dell’Ospedale Villa Betania di Ponticelli, dove era ricoverata una bambina di 7 anni giunta al pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco alla spalla. Le prime indicazioni fornite dalla madre della piccola vittima avevano restituito il quadro di un evento apparentemente accidentale: la bambina sarebbe stata colpita da un proiettile vagante, mentre si trovava a giocare con altri bambini nei giardinetti nei pressi della sua abitazione.

Il padre ha ammesso le responsabilità

In particolare, il colpo sarebbe partito dalla pistola che l’uomo avrebbe maneggiato mentre si trovava nella sala da pranzo dell’abitazione e sarebbe andato a colpire la figlia che, in quel momento, si trovava in una stanza adiacente. Il padre della bambina, fino a quel momento irreperibile, si è poi presentato presso l’abitazione dove, in presenza dei poliziotti, ha confermato la versione della moglie e ammesso le sue responsabilità.