Incendio a Napoli, giovane morta in un b&b

Tragedia nella notte a Napoli. Una giovane donna è morta nell'incendio scoppiato in un bed&breakfast nella centralissima piazza Municipio. Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo scoppiato tra le 4 e le 5 al settimo piano di un palazzo in pieno centro a Napoli. Sul posto anche la Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, il cadavere carbonizzato della donna (una pugliese di 28 anni, verisimilmente una turista) è stato ritrovato all'interno di una stanza. Il rogo si sarebbe sviluppato al settimo piano dello stabile. Coinvolti nell'incendio, seppur non direttamente, anche i due piani superiori del palazzo, che appaiono adesso anneriti. Sull'accaduto sono in corso indagini degli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato.