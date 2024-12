Padova, b&b occupato da ospiti abusivi: la denuncia di un pensionato

A Pontevigidarzere, un appartamento affittato come bed and breakfast è stato occupato abusivamente da un gruppo di persone dallo scorso 16 ottobre. Gli occupanti, che si sono allacciati illegalmente alle utenze, accolgono ospiti disturbando i vicini e creando rischi per la sicurezza. Il proprietario chiede un intervento delle istituzioni

Aveva ristrutturato un appartamento di 70 metri quadri per affittarlo ai turisti tramite piattaforme online e guadagnare dal l’affitto breve . Ma quello che doveva essere un investimento sicuro si è trasformato in un incubo: i clienti sono rimasti e hanno occupato l’abitazione allacciandosi abusivamente alle utenze. Succede a Pontevigidarzere, un comune nella periferia di Padova, dove dal 16 ottobre scorso l’immobile di proprietà di un pensionato è occupato abusivamente da un gruppo di persone.

La vicenda nel dettaglio



Il proprietario aveva adibito l'appartamento a bed and breakfast, con regolare contratto di affitto breve, e offerto sulle varie piattaforme che permettono la prenotazione online. Per un periodo tutto sembrava funzionare senza problemi, ma a metà ottobre sono arrivati degli ospiti che si sono rifiutati di lasciare l’alloggio e hanno iniziato a ospitare altre persone gratuitamente, arrivando in alcuni giorni a superare le 30 presenze. Inutile la richiesta da parte del titolare di riavere indietro il bene. Il proprietario in un primo momento aveva chiamato una pattuglia di carabinieri, che erano riusciti a far desistere gli occupanti. Il gruppo è però rientrato, forzando le serrature, e si è anche allacciato abusivamente alle utenze di alcuni vicini. Inutile anche un tentativo di sgombero, vista la presenza di alcuni bambini all'interno delle stanze.



Paura per i vicini



Gli occupanti continuano ad accogliere persone a tutte le ore, disturbando gli altri inquilini dello stabile. "Solo con l’intervento delle istituzioni si potrà forse trovare una soluzione", ha dichiarato il proprietario, un pensionato padovano. “L’azione delle forze dell'ordine è stata encomiabile, ma anche loro non possono fare nulla. Tra l'altro questi soggetti sono pericolosi e non sappiamo davvero più come muoverci". Oltre alla tensione generata dalla situazione, c'è anche il timore per la sicurezza dell’edificio. "L'altra sera hanno probabilmente fatto fuoco in una delle stanze, c'era un forte odore di fumo, credo abbiano cercato di scaldarsi, visto che abbiamo staccato il gas. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, c'è il rischio che diano fuoco alla casa”, ha raccontato il titolare. “Pensavo con la locazione breve o turistica di non andare incontro a problematiche e invece mi sono ritrovato in un incubo. Bisogna offrire un'alternativa, un posto dove portarli, perché altrimenti non se ne esce”, ha concluso.



