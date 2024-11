Liliana Segre sulla Palestina: "A Gaza non è genocidio, crimini di guerra di Israele"

"L'abuso della parola dovrebbe essere evitato con estrema cura", ha scritto la senatrice a vita in un intervento sul Corriere della sera ascolta articolo

"Nella drammatica situazione di Gaza non ricorre nessuno dei due caratteri tipici dei principali genocidi generalmente riconosciuti come tali — il Medz Yeghern degli armeni, l'Holodomor dei kulaki ucraini, la Shoah degli ebrei, il Porrajmos dei rom e sinti, la strage della borghesia cambogiana, lo sterminio dei tutsi in Ruanda — mentre sono piuttosto evidenti crimini di guerra e crimini contro l'umanità, commessi sia da Hamas e dalla Jihad, sia dall'esercito israeliano". Questa la posizione della senatrice a vita Liliana Segre espressa in un intervento pubblicato sul Corriere della Sera (CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

"Abuso parola genocidio dovrebbe essere evitato" Secondo Segre "l'abuso della parola genocidio dovrebbe essere evitato con estrema cura per più di una ragione. In primo luogo, solo coprendosi occhi e orecchie si può evitare di percepire il compiacimento, la libidine con cui troppi sembrano cogliere un'opportunità per sbattere in faccia agli ebrei l'accusa di fare ad altri quello che è stato fatto a loro". Inoltre "l'accusa strumentale del genocidio proietta sull'intero Stato di Israele e su tutto il popolo israeliano — non solo sul pessimo governo in carica — l'immagine del male assoluto. Una demonizzazione ingiusta, ma anche controproducente per le prospettive di pace e convivenza".

"O ti adegui a usare parola 'genocidio' o finisci come 'agente sionista'" La senatrice a vita sottolinea: "Negli ultimi mesi ho fatto appelli per il cessate il fuoco, ho condannato le violenze, ho espresso la più profonda partecipazione al dramma delle vittime innocenti palestinesi e israeliane, ho invocato un rispetto sacrale verso i bambini di ogni nazionalità, di ogni credo, di ogni religione, ho manifestato ripulsa verso lo spirito di vendetta. Eppure, o ti adegui e ti unisci alla campagna che tende ad imporre l'uso del termine 'genocidio' per descrivere l'operato di Israele nella guerra in corso nella Striscia di Gaza, o finisci subito nel mirino come 'agente sionista'". Per Segre "le cose in realtà sono più complesse e colpisce che alcuni tra i più infervorati nell'uso contundente della parola malata si trovino in ambienti solitamente dediti alla cura, talora maniacale, del politicamente corretto, del linguaggio sorvegliato che si fa carico di tutte le suscettibilità fin nelle nicchie più minute".