Vigevano, arrestati sindaco Andrea Ceffa e 4 funzionari per corruzione

Origine dell'inchiesta il tentativo nel novembre del 2022 di rovesciare la giunta comunale (cosiddetta "congiura di Sant'Andrea"). Un consigliere sarebbe stato avvicinato per dimettersi per 15mila euro, mentre il sindaco per avere sostegno da un'altra consigliera le avrebbe procurato una consulenza. Perquisizioni anche per un ex europarlamentare