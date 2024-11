Bimbo di sei anni scrive a Babbo Natale: "Portami una protesi nuova"

Tra le tantissime lettere che Babbo Natale riceverà in occasione delle festività, ce n’è una davvero particolare. E’ quella di Samuel, bimbo veneto di sei anni, che come regalo ha chiesto una protesi nuova per uno dei suoi femori, visto che è affetto da una grave patologia diagnosticata quando era ancora nella pancia della sua mamma. La scelta di Samuel, come riporta anche “Il Resto del Carlino”, nasce da un’esigenza specifica. La pioggia che lo scorso ottobre si è abbattuta sull’Emilia-Romagna, flagellando particolarmente la zona del Bolognese, infatti, ha visto straripare il fiume Idice che ha, a sua volta, allagato il Centro Protesi Inail a Vigorso di Budrio che lavora proprio su protesi come quelle che servono a Samuel. Il centro è stato obbligato a chiudere, almeno per un po', ma “riaprirà a fine gennaio", hanno spiegato dalla struttura bolognese. Motivo per il quale, il piccolo potrà effettivamente ricevere la sua protesi, dando seguito alla richiesta espressa nella letterina.