Milano, treno per Chiasso bloccato 5 ore senza luce e riscaldamento

Enormi disagi hanno coinvolto ieri i passeggeri di un treno diretto a Locarno della compagnia svizzera Tilo che ieri si è bloccato poco fuori dalla stazione di Milano e sono dovuti salire a bordo di un altro convoglio per fare arrivare il quale sono state necessarie cinque ore, per di più senza luce. Le operazioni di trasbordo hanno coinvolto anche i vigili del fuoco. Il guasto ha comportato ritardi anche per altri convogli fino a 90 minuti.

Bagni bloccati e nessuna comunicazione

Partito puntuale alle 13.43, secondo il racconto del Corriere della Sera, il treno si è fermato per un guasto tecnico non specificato a poco più di un chilometro dalla stazione, così vicino che sarebbe stato possibile rientrare a piedi. I passeggeri sono invece rimasti immobili per ore, senza acqua, luce e con i bagni inagibili perché bloccati. Inoltre non ci sarebbe stato nessun annuncio ufficiale dal personale di bordo se non quello dato appena dopo la partenza, quando il treno si è bloccato: "A causa di un guasto tecnico ripartiremo tra un paio di minuti", è stato l'unico annuncio. Molti passeggeri avevano i cellulari scarichi per mancanza di elettricità e nessuna assistenza da parte dello staff gli è stata fornita, racconta una passeggera al Corriere. A bordo c'erano anche bambini piccolissimi che necessitavano di essere cambiati. Alcuni passeggeri, esausti e infreddoliti, hanno chiamato la polizia: "Non beviamo da ore, ci sono anziani e bambini", spiega una donna, sentendosi rispondere dalla centrale che le autorità erano già state allertate e si stava lavorando per ripristinare la situazione. La fine di questa disavventura arriva poco dopo le 19, quando lo staff fa scendere i passeggeri per farli salire, finalmente, su un altro treno.