Sua madre venne uccisa dal marito con 29 coltellate nel gennaio 2017. Quel giorno Valentina è rimasta sola, senza alcuna rete di supporto. Oggi è ambasciatrice di Edela, associazione no profit in sostegno degli orfani. La presidente: "La vita degli orfani è una vita in salita: sanno di camminare senza le gambe. Ma lo Stato deve intervenire subito: la legge per tutelarli c'è, ma una burocrazia infinita rende difficile l'accesso agli aiuti"