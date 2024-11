Allerta nebbia, come guidare in sicurezza: i consigli utili

Introduzione

Freddo, pioggia, neve ma anche nebbia. Queste le condizioni meteo nelle quali, soprattutto in questo periodo dell’anno, ci si può imbattere anche in auto. E, proprio considerando le condizioni di nebbia, occorre sempre utilizzare una notevole dose di attenzione e precauzione. Secondo l’Aci, infatti, “la cosa più importante è vedere ed essere visti”. Dunque, anche di giorno, occorre “accendere gli anabbaglianti e, se il veicolo ne è dotato, i fendinebbia”, mentre “accendere gli abbaglianti non aiuta a vedere (anzi è dannoso), ma in certe situazioni rende più visibili”