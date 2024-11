Maltempo, allerta arancione in Toscana. Scuole chiuse nel Livornese

La protezione civile toscana ha emesso il codice arancione fino alla serata di mercoledì per forti venti e mareggiate. A Livorno resteranno chiusi al pubblico i parchi, i cimiteri e il canile comunale. Allerta gialla invece nel Lazio, mentre in Piemonte è prevista neve anche a bassa quota

È allerta maltempo in Italia, dove le previsioni meteorologiche fanno temere, fino alla serata di mercoledì 20 novembre, condizioni di disagio con forti piogge e temporali su alcune regioni della Penisola. Meteo particolarmente avverso sulla Toscana, dove la Protezione civile ha emesso il codice arancione per 24 ore a partire dalla serata di oggi. Il vento colpirà in particolare i versanti romagnoli dell'Appennino e l'arcipelago, mentre le mareggiate interesseranno soprattutto la costa a nord di Piombino e le isole toscane. Durante l'allerta arancione, a Livorno resteranno chiusi al pubblico i parchi, i cimiteri e il canile comunale. Scattate anche le prime ordinanze che riguardano la chiusura delle scuole della provincia di Livorno. Mercoledì dunque niente lezioni negli istituti di ogni ordine e grado nei comuni di Bibbona, Cecina, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo e, all'Isola d'Elba, a Portoferraio.