Incidente A4, morta l'autista di un furgoncino schiacciato tra due tir

Una donna ha perso la vita in un incidente sull’autostrada A4. La vittima è la conducente di un furgoncino che questa mattina, poco prima delle 9, è rimasto schiacciato tra due camion tra l'area di servizio Arino Ovest e Padova Est, nel comune di Vigonza (Padova), in direzione Milano. Ferite anche altre due persone: la passeggera dello stesso furgone e il conducente del Tir che l'ha tamponato. Coinvolta anche un'autocisterna senza carico, il cui conducente è rimasto illeso.

La dinamica

Dopo l’impatto sono intervenuti la polizia stradale di Mestre (Venezia), l'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del Suem 118, i vigili del fuoco e il personale di Concessioni Autostradali Venete (Cav). Le autorità hanno chiuso le corsie di entrambe le carreggiate di marcia per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso in sicurezza. Nonostante l’intervento immediato, per la vittima non c’è stato niente da fare. La dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale. Lunghe code a causa dell’interruzione stradale, ora rimossa, che si stanno smaltendo col passare delle ore.