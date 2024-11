Meteo, da giovedì freddo su tutta Italia con neve e rovesci in collina

Tenete a portata di mano cappelli, sciarpe e guanti perché da giovedì si batteranno i denti. Masse d’aria gelida provenienti direttamente dalla Scandinavia continueranno infatti a penetrare verso l'Italia anche nei prossimi giorni. Come spiega il sito iLMeteo.it da giovedì 14 novembre è atteso l'arrivo di un ulteriore nucleo di aria gelida che si dirigerà principalmente verso le regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud. Già le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un rapido peggioramento del tempo, in particolare su bassa Romagna, Marche, Abruzzo e parte del Molise. Nel corso della giornata, il maltempo si estenderà anche a gran parte del Sud, specialmente alla Puglia, all'area ionica e al basso Tirreno, interessando con particolare intensità la Calabria e i settori nord-orientali della Sicilia. Su queste zone sono previste piogge sparse, anche sotto forma di rovesci, ma anche nevicate sulle aree appenniniche.

La neve

Nella porzione centrale dell'Appennino, – spiega ilmeteo.it - la neve potrà cadere a quote vicine ai 900/1000 metri e, temporaneamente, durante le precipitazioni più intense, anche a quote più basse, fino a quelle di alta collina. Al Sud, invece, la neve comparirà solo sulle cime più elevate. Questa fase di maltempo sarà accompagnata da un forte rinforzo dei venti e da un ulteriore e brusco calo delle temperature. Andrà meglio, invece, sul resto del Paese, dove il tempo si manterrà più stabile, salvo per una maggiore ventilazione e per il passaggio di qualche nube sparsa che non porterà tuttavia effetti particolari.