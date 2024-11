Reggio Calabria, fermati due scafisti sudanesi a Bianco

Politica

Alla maggior parte degli elettori (55%) non convince il progetto dei centri per migranti in Albania. Negativo anche il consenso sulle misure economiche del governo (60%) e in generale sulle politiche tenute nel contesto internazionale (49%). A due anni dall'insediamento del suo governo, Meloni resta il leader politico che ispira più fiducia (34%), ma cala il giudizio positivo sull'operato in generale dell'esecutivo. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24