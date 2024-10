Milano, rete criminale con legami in Libia: fermati 10 trafficanti

Traffico di migranti

I migranti irregolari, secondo una nota della Questura di Milano, dopo aver concordato la partenza dall’Egitto, hanno versato denaro ai facilitatori di Milano, per poi essere trasferiti in Libia attraverso il confine egiziano. Una volta arrivati in Libia, sono stati raccolti dai facilitatori libici in attesa di partire. "Durante tale attesa, che è spesso durata anche diversi mesi, talvolta in condizioni degradanti – sottolinea la nota - alcuni migranti sono stati anche costretti a improvvisi trasferimenti, per sottrarsi ai crescenti controlli delle Autorità libiche, finalizzati a contrastare le partenze illegali da quel territorio". Dopo aver raggiunto l'Europa, in particolare la Grecia o l'Italia, "su imbarcazioni non sempre in grado di sostenere la traversata", gli indagati hanno lavorato per fornire permessi di soggiorno ai migranti irregolari e per trasferirli da Milano ad altre città.

Oltre il territorio milanese

Dalle indagini avviate a luglio 2023 emerge che sono almeno 8 le traversate via mare ricondotte agli indagati: una è arrivata a Lampedusa, una a Civitavecchia e 5 sulle coste greche, mentre un altro viaggio si è concluso con un’attività di soccorso. L’operazione ha interessato non solo il territorio milanese, ma anche altre province italiane (Firenze, Asti, La spezia e Pavia), dove sono stati rintracciati alcuni degli indagati destinatari del provvedimento di fermo.