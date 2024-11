Mimmo Lucano, Cassazione discute sentenza d'appello nel processo Xenia

Il processo "Xenia" a Mimmo Lucano

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha essenzialmente ribaltato la sentenza di primo grado del 2021 del Tribunale di Locri. I giudici, dopo sette ore di camera di consiglio, a ottobre 2023 hanno assolto Lucano da tutti i reati per cui era stato condannato, tranne che per un episodio di falso (in relazione a una delibera del 2017) punito con 18 mesi di reclusione, con pena sospesa. Cadute invece tutte le accuse più gravi: truffa aggravata, peculato e abuso d’ufficio. A Lucano inizialmente si contestava in sintesi di essere stato il promotore di un’associazione a delinquere, finalizzata alla gestione illecita dei fondi destinati ai progetti Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e Cas (Centro di accoglienza straordinaria), ma su questo profilo penale è ormai già definitiva l’assoluzione. I procuratori di Reggio puntano quindi a recuperare in Cassazione le accuse per truffa aggravata, abuso d’ufficio e altri episodi di falso, facendo leva sull’utilizzabilità di alcune intercettazioni che invece in Appello non sono state ammesse come prova. Va detto che a presentare ricorso contro la sentenza di secondo grado sono stati anche gli stessi avvocati dell’ex primo cittadino di Riace, Andrea Daqua e Giuliano Pisapia.