Mimmo Lucano, oggi sentenza processo d'appello per l'ex sindaco Riace

I giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria si son ritirati in camera di consiglio, in procinto di emettere la sentenza di secondo grado nei confronti di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace imputato insieme ad altre 17 persone nel processo Xenia. Per Lucano la Procura generale, nell'ottobre 2022, ha chiesto la condanna a 10 anni e 5 mesi di reclusione per presunti illeciti nella gestione dei progetti di accoglienza dei migranti. Una pena inferiore a quella che era stata comminata in primo grado, nel settembre 2021, dal Tribunale di Locri che aveva condannato Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio.