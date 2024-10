Neonata morta nel Padovano, Procura: “La madre l'ha annegata in un wc”

Sarebbe l'annegamento la causa della morte della neonata scoperta ieri nel bagno di un appartamento-dormitorio di un night club di Piove di Sacco (in provincia di Padova) poco dopo essere stata partorita da una 29enne italo-brasiliana, ora in stato di fermo, piantonata in ospedale, per omicidio aggravato. Lo spiega la Procura di Padova, in una nota in cui riepiloga le conclusioni dei primi accertamenti. "La neonata era stata trovata morta all'interno del water e appariva essere completamente formata". La donna avrebbe scaricato l'acqua del wc "in tal modo provocandone l'annegamento". Il pm Sergio Dini ha disposto l’autopsia sul corpo della neonata. Saranno proprio gli esami autoptici a chiarire se la piccola sia nata viva, come sembra da una prima ricognizione esterna della salma.