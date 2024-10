Padova, neonata trovata morta in casa a Piove di Sacco

Ad avvisare i soccorsi è stata la madre, dopo aver partorito la figlia in casa. Secondo gli investigatori e sulla base dei primi rilievi effettuati dai sanitari del 118 sul corpo della vittima, la piccola sarebbe deceduta “per cause non naturali”. Saranno l'esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa ipotesi. In corso gli accertamenti da parte dei sanitari dell'ospedale di Padova per capire se la neonata fosse nata morta o deceduta dopo il parto

Una neonata è stata trovata morta all'interno di un'abitazione a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Ad avvisare i soccorsi è stata la madre, dopo aver partorito la figlia in casa. Come riferisce il comandante dei carabinieri di Piove di Sacco, Giacomo Chimenti, la chiamata al 118 è stata effttuata questa mattina alle 4.30. Secondo gli investigatori padovani e sulla base dei primi rilievi effettuati dai sanitari del 118 sul corpo della vittima, la piccola sarebbe deceduta “per cause non naturali”. Saranno l'esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa ipotesi. Attualmente, sono in corso accertamenti da parte dei sanitari dell'ospedale di Padova, per capire se la neonata fosse nata morta o deceduta dopo il parto.