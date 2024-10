Neonati morti a Parma, Riesame dispone il carcere per Chiara Petrolini

Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma e ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne indagata per il ritrovamento dei resti di due neonati sepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo. Per la giovane, che si trova attualmente ai domiciliari, i giudici hanno disposto la custodia in carcere per l'omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, cioé anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023. L'esecuzione della misura è però sospesa fino alla definitività della decisione: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione.