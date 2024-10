Halloween 2024 in Campania, cosa fare: 10 eventi da non perdere

Tra mercatini tematici, laboratori creativi per bambini, spettacoli da brivido e avventure notturne, ecco 10 eventi per celebrare Halloween e vivere al meglio la festa delle streghe in un mix di tradizione e divertimento

La Campania si prepara a celebrare Halloween in grande stile. Questa regione, ricca di tradizioni e cultura, offre una vasta gamma di eventi per grandi e piccini, con un mix perfetto tra divertimento, brividi e momenti indimenticabili. Dalle fiere di Halloween ai labirinti di zucche, dalle notti nei musei alle feste a tema, la scelta è ampia e variegata. Ecco una selezione di 10 eventi da non perdere in Campania per celebrare Halloween 2024.

Mercatini di Halloween, Napoli



Fino al 4 novembre, i mercatini di Halloween animano il lungomare e la zona di Chiaia a Napoli. Tra gadget a tema, zucche, maschere e prodotti tipici napoletani, si può trovare tutto il necessario per prepararsi alla notte delle streghe. Due le location: via Cesario Console e piazza San Pasquale, aperte dalle 8:00 alle 22:00. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera festosa e scoprire le prelibatezze locali.



Giardino delle zucche, Caserta



Il primo autentico Pumpkin Patch Americano in Italia si trova proprio in Campania, a Caserta. Il Giardino delle zucche sarà aperto fino al 3 novembre 2024. Tra le novità di quest'anno, il labirinto di mais infestato e il viale di Dorothy. I più piccoli potranno divertirsi anche il giorno di Halloween con la fattoria didattica e i laboratori di intaglio delle zucche, mentre i grandi potranno gustare le specialità dello street food.



Notte al Museo alla Città della Scienza, Napoli



La "Notte al Museo" edizione Halloween torna alla Città della Scienza di Napoli. I bambini dai 5 agli 11 anni potranno vivere un’esperienza unica con esplorazioni notturne, laboratori creativi e la pernottamento sotto il cielo stellato del planetario. Un’avventura magica che li terrà impegnati dalle 20.00 del venerdì primo novembre alle 08.00 del sabato mattina.



Il Bosco infestato, Eboli



Il 31 ottobre, il Bosco Infestato di Eboli promette brividi e divertimento. Un percorso notturno nel bosco tra effetti speciali e figure spettrali attende i più coraggiosi, con attività come l'intaglio della zucca, una cena mostruosa, una visita al cimitero infestato e il Frida Mexican Show.



Una notte da paura al Museo Filangieri, Napoli



Al Museo Filangieri di Napoli, i bambini potranno partecipare a una notte da brividi con giochi, letture paurose e laboratori mostruosi. Pensato per i più piccoli, l’evento è consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni, ma aperto a tutta la famiglia. Un'esperienza coinvolgente e educativa per trascorrere Halloween in maniera originale.



Il Villaggio delle zucche, Salerno



A Salerno, il Villaggio delle zucche brilla di magia grazie agli artisti che intratterranno grandi e piccini. L'evento si svolge fino al 3 novembre, 31 ottobre e primo novembre compresi. Tra spettacoli e laboratori, l’esperienza è ideale per chi cerca divertimento immerso nell’atmosfera autunnale.



Halloween alla Ludoteca Zucchero Filato, Salerno



Il 31 ottobre, la Ludoteca Zucchero Filato di Salerno apre le porte per una giornata interamente dedicata ai più piccoli, con un menù speciale, laboratori creativi, trucca bimbi e giochi di gruppo. Non mancherà la classica rottura della pignatta piena di dolci.



DolceVita Halloween Festival, Salerno



Il 31 ottobre, il DolceVita di Salerno ospiterà il "DolceVita Halloween Festival", con una lineup musicale che include Anna, Niky Savage e MV Killa. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento a tema Halloween.



Salerno Dolcissima, festa del Cioccolato artigianale



Dal 31 ottobre al 3 novembre, il lungomare Trieste – Santa Teresa ospiterà "Salerno Dolcissima", la festa del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia. Un lungo weekend dedicato ai golosi, con stand di cioccolato e dolci tradizionali. Un appuntamento che si inserisce perfettamente nelle celebrazioni di Halloween e del Ponte di Ognissanti.

Un mare di zucche, Castel Volturno



Venerdì primo novembre, sabato 2 e domenica 3, alla Flava Beach di Castel Volturno, Halloween si celebra con "Un mare di zucche”, che permetterà di divertirsi sia ai più grandi che ai piccini. Dal 5 ottobre al 3 novembre, l’evento offre spettacoli, giochi e laboratori creativi per grandi e piccini. Il biglietto include l’accesso a tutte le attrazioni: area gonfiabili, shop a tema e animazione. Sono previsti anche laboratori creativi con la possibilità di portare a casa un ricordo dell'esperienza. All'interno dell'area, è presente uno spazio food con bar, tavola calda e bistrot.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24