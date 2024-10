Halloween 2024, cosa fare a Firenze: 10 eventi da non perdere

Dalle feste a tema, ai laboratori di biscotti per bambini, passando per cene in ville storiche e spettacoli teatrali, la città di Firenze offre numerose opzioni per vivere al meglio questa festa. Ecco alcuni eventi da non perdere

La notte di Halloween è alle porte e Firenze si prepara a celebrarla con una serie di eventi imperdibili, per grandi e piccoli. Dalle feste a tema , ai laboratori di biscotti per bambini, passando per cene in ville storiche e spettacoli teatrali, la città offre numerose opzioni per vivere al meglio questa festa. Ecco alcuni eventi da non perdere in vista della notte più spaventosa dell'anno.

Halloween party per bambini da Fantasyland



Fantasyland, parco giochi per bambini, organizza una giornata speciale con tante attività a tema Halloween. I piccoli partecipanti potranno divertirsi nel laboratorio di biscotti, tenuto da Melania di "Cotti e biscotti", con sessioni distribuite lungo tutta la giornata. I turni sono programmati dalle 11:00 alle 12:00, 14:00 alle 15:00, e in diversi orari fino alle 22:00, per gruppi di massimo 15 bambini. Alla fine della giornata, verrà premiato il costume più spaventoso con un ingresso gratuito al parco.



Halloween al Museo Stibbert



Il Museo Stibbert si trasforma per la notte di Halloween con l'evento "Knights the night". Dalle 19:00 alle 22:00, sarà possibile esplorare le sale allestite a tema, partecipare al classico "dolcetto o scherzetto" con il personale e risolvere un misterioso gioco enigmistico pensato per i più piccoli.



Halloween night con il party di Lattexplus alla stazione Leopolda



La stazione Leopolda ospita il grande party di chiusura del Lattexplus festival, con una notte di musica elettronica per celebrare Halloween. Donato Dozzy, Adiel, Hertz Collision e Tancredi saranno i protagonisti di una serata ricca di energia e suoni coinvolgenti.



Hallowin Night all'Oktoberfest del Parco dei Renai



Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Parco dei Renai ospita la prima edizione dell’Oktoberfest, un evento ad ingresso libero dedicato alla celebre festa della birra di Monaco. Street food, birra artigianale e musica dal vivo animeranno la serata di Halloween.

Halloween all'Hard Rock Cafe di Firenze



Hard Rock Cafe di Firenze festeggia Halloween con due eventi. Il 27 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00, i più piccoli potranno partecipare a una merenda a tema con spettacoli di magia e trucco pauroso. Il 31 ottobre, invece, gli adulti potranno godersi una cena a buffet accompagnata dalla musica live dei “The Millennials” e uno speciale make up corner per entrare nello spirito della serata.

Festa di Halloween al Circolo SMS di Rifredi



Il Circolo SMS di Rifredi accoglie i festeggiamenti di Halloween a partire dalle 17:00 del 31 ottobre. Una merenda, tanta musica e spaventosi giochi animeranno la giornata, mentre le botteghe e i negozi del Ccn Dalmazia offriranno dolcetti e scherzetti a tutti i partecipanti.



Halloween party a tema anni '90 al Viper Theatre



Per i nostalgici degli anni '90, il Viper Theatre organizza un party a tema. La musica dei Depeche Mode, Nirvana, Oasis e tanti altri accompagnerà la serata, con caramelle e gadget in stile anni ’90.

Halloween al Teatro Puccini con "Bouquet of Madness"



Il Teatro Puccini ospita il podcast live "Bouquet of Madness", uno spettacolo true-crime che porterà sul palco inediti casi di cronaca nera, raccontati da Martina e Federica. L’evento, riservato a un pubblico adulto, sarà perfetto per chi cerca un’esperienza diversa dal solito nella notte più spaventosa dell'anno. Lo spettacolo è nato da uno dei podcast di true crime più seguiti in Italia.



Aperifollia in Villa di Artimino

La Villa di Artimino ospita una speciale serata di Halloween con cena e party, organizzata in collaborazione con Unknown. La cena show inizierà alle 20:30, mentre il party sarà dalle 23:00 in poi.



Halloween al Parco Pazzagli



Il Parco Pazzagli propone una lunga festa di Halloween che culminerà il 31 ottobre, con spettacoli di magia e animazione. Il concorso per la maschera più spaventosa animerà la serata, che sarà un’occasione speciale per grandi e piccoli di immergersi nello spirito di Halloween, in attesa della serata più misteriosa dell'anno.



