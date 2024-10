E poi ancora Symphony of Caos, il primo show che "unisce l’armonia della musica classica e l’energia di un festival dance" con un’orchestra sinfonica dal vivo, coro e DJ, vocalist ed effetti speciali; l'Halloween Resurrection, il grande high school party, che ogni mese raduna migliaia di ragazzi delle scuole superiori di Roma e del Lazio; il Dinner Show Horror con il Circo nero, casinò party, tavoli roulette e black jack; infine il Party Señorita per gli amanti della musica Reggaeton, Hip-hop, R'n'b e Latin-house.

A Cinecittà World sono 17 le attrazioni a tema, con una parata di carri con protagonista il Cavaliere senza testa, un labirinto di zucche per i bambini e le bare del Cimitero del Cinema. Tra le attrazioni più attese ci sono anche un'escape room ambientata in un sommergibile della seconda guerra mondiale, Inferno, la più grande montagna russa indoor d'Italia ispirata ai gironi danteschi, e il Funeral Party, un'attività che permette di celebrare il proprio funerale, da vivo, con una cerimonia completa di carro funebre, processione, necrologi.

Magicland

A Magicland, invece, si andrà avanti dal 12 ottobre al 3 novembre. Tanti i numeri di quest'anno: 20 attrazioni a tema, sei horror house, due percorsi per la famiglia, due spettacoli teatrali, sette parate e animazioni itineranti, tre serate di intrattenimento musicale con show, DJ set e attrazioni aperte fino a mezzanotte.

Tra gli eventi anche tre special nights: giovedì 31 ottobre la Horror Movie Show, venerdì 1 novembre la Scary Robot Night con Pippo Palmieri dello ZOO di 105 e poi sabato 2 novembre il Circo degli Orrori, con il dj set Manuel Ribeca insieme alla drag queen Wiky Visionaire e alla performer Valentina Tafferini del Cirque Du Soleil.

Un'attività fuori dal comune è invece quella del Día de Muertos, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia. Si tratta di una festa proclamata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO che si potrà vivere proprio a MagicLand, un evento che celebra la morte senza paura, con allegria e divertimento. Per l'occasione, infatti, l'area Old West sarà arricchita con un allestimento a tema che la trasformerà nel colorato Regno dei Morti messicano con giochi, musica e balli. Nel cuore di quest’area ci sarà la Fiesta de los Muertos, un labirinto a tema che trasporterà adulti e bambini nel cuore di questa affascinante celebrazione messicana.