Ancona, amministratore sostegno ruba 120mila euro a parente inabile

Ad Ancona un amministratore di sostegno è stato denunciato per peculato. All'uomo, come ricostruito dal Resto del Carlino, sono sequestrati 120mila euro, che sarebbero stati sottratti a un familiare inabile. L’uomo era stato incaricato di gestire il patrimonio del parente affetto da gravi deficit cognitivi e non in grado di occuparsi autonomamente dei propri interessi. Le indagini, condotte dai finanzieri di Fabriano, hanno fatto emergere che l’amministratore avrebbe prelevato ingenti somme destinate a garantire il benessere e le cure del familiare, trasferendole sul proprio conto tramite bonifici o prelievi in contanti.