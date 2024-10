Paesi sicuri, i giudici di Bologna rinviano decreto alla Corte Ue

Il rinvio è arrivato nell'ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh, che figura tra i 19 Stati considerati "sicuri" da Roma. Per il Tribunale il testo di legge è "un atto politico, determinato da superiori esigenze di governo del fenomeno migratorio e di difesa dei confini, prescindendo dalle informazioni e dai giudizi espressi dai competenti uffici ministeriali in ordine alle condizioni di sicurezza del Paese designato"

Il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto sui cosiddetti Paesi sicuri (dove quindi è possibile rimpatriare i migranti) del governo italiano. Si chiede come sia effettivamente possibile individuare tali Stati e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che in caso di contrasto fra le normative prevalga quella comunitaria. Il rinvio è arrivato nell'ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh contro la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione. I giudici entrano nel merito della questione: si contesta il principio per cui uno Stato si considera effettivamente “sicuro” nel caso in cui la generalità dei suoi abitanti, o quantomeno la maggioranza, viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema di protezione internazionale si rivolge in particolare alle minoranze. Si cita anche il fatto che la Germania nazista fosse stata estremamente sicura per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, ma non per ebrei, omosessuali, oppositori politici e rom.

I giudici: "Decreto ha natura di atto politico per difendere i confini"

Il Tribunale prende le mosse proprio in riferimento al Bangladesh, che rientra tra i Paesi sicuri, ricordando che i casi in cui si riscontra la necessità di una protezione internazionale sono legati all'appartenenza alla comunità Lgbtqi+, alle vittime di violenza di genere, alle minoranze etniche e religiose, senza dimenticare i cosiddetti sfollati climatici. Lo spirito del decreto, evidenziano i giudici, avrebbe dunque principalmente la natura di "un atto politico, determinato da superiori esigenze di governo del fenomeno migratorio e di difesa dei confini, prescindendo dalle informazioni e dai giudizi espressi dai competenti uffici ministeriali in ordine alle condizioni di sicurezza del Paese designato".

Gasparri: "Nuovo caso di uso politico giustizia"

Sul rinvio alla Corte di Giustizia europea è già partita la polemica. "La giustizia in Italia in genere è molto lenta, salvo quando motivazioni politiche spingono i togati a essere rapidissimi. Ne abbiamo la conferma dalla decisione del Tribunale di Bologna, che ha subito contestato il sacrosanto decreto del governo in materia di immigrazione sui Paesi verso i quali è lecito attuare dei restringimenti”, ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. L’azzurro parla di “una sfida dal sapore politico che non ci sorprende e ci rafforza in un giudizio negativo che riguarda sì una minoranza di togati, ma che non può non estendersi a un intero corpo che non reagisce a questi atti politici, che vanno fuori dalle regole costituzionali vigenti”.