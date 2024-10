Daniele Scardina, come sta l'ex pugile a 2 anni da emorragia cerebrale

Dopo quasi due anni dall'emorragia cerebrale, l'operazione e il coma, l'ex pugile Daniele Scardina torna in televisione a Le Iene, mostra la sua nuova vita e racconta di quel fatidico giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre. Amatissimo da fan, sono ancora in molti quelli che ogni giorno gli chiedono come stia veramente. "Ho temuto di morire, ora il mio ring è la vita quotidiana - ha raccontato su Instagram poche ore prima della messa in onda del programma -. Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qui, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Ho tanto lavoro da fare, tante fragilità da rafforzare, ma poco alla volta sto cercando di riprendere in mano la mia vita. Una vita diversa da quella che facevo prima e che vedevate su Instagram. Ma sono comunque grato di ciò che ho e che posso ancora fare, soprattutto per gli altri". Il programma di Italia Uno ha trascorso 48 ore in compagnia di Scardina. Le Iene lo hanno portato nella sua città preferita, Barcellona, dove ha visitato la Sagrada Familia, poi una tappa in spiaggia e poi ancora al concerto di Geolier. Il tutto in compagnia della madre del pugile, che di lei ha detto: "È un angelo, nei momenti più difficili ha sempre tirato fuori la parte migliore di me. Veniva con me agli incontri poi usciva subito perché aveva paura".