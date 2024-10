Referendum orsi e lupi Val di Sole, pericolosi per il 98% dei votanti

I voti totali sono stati 7842 con un'affluenza del 63,16% in 13 Comuni. Nonostante il risultato della consultazione, però, attualmente orsi e lupi rimangono considerati come specie protette, ma come afferma il presidente della Comunità di valle Lorenzo Cicolini "si tratta di un segnale politico"

È un plebiscito. Per il 98,58% dei votanti al referendum la presenza di grandi carnivori in zone densamente antropizzate come le Valli di Sole, Peio e Rabbi è "un grave pericolo per la sicurezza pubblica e danno per l'economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali".

Referendum che, peraltro, è avvenuto a seguito della raccolta di oltre seimila firme a opera del Comitato Insieme per Andrea Papi, il 26enne ucciso dall'orsa Jj4 in valle di Sole nel 2023.