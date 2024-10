Chi è Jashan Deep Badhan, arrestato per omicidio di Sara Centelleghe

Il legale dell'accusato: "È provato". Manca ancora un movente

Dopo essere stato interrogato, in seguito alla confessione, Jashan Deep Badhan è stato arrestato e poi condotto in carcere a Bergamo. Il suo legale, Fausto Micheli, ha confermato la confessione all'Adnkronos e ha riferito che il giovane “è provato”. Nei prossimi giorni si terrà l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Restano comunque ancora molti i punti da chiarire: non è ancora emerso il movente dell'omicidio, né sono trapelate informazioni sull'arma del delitto. Il giovane, hanno raccontato due abitanti di Costa Volpino sempre all'Adnkronos, è il più grande di tre figli maschi: "Il papà è un gran lavoratore, la mamma è assunta in comune e sono perfettamente integrati. Il ragazzo non ha mai dato segni di squilibrio".

L'omicidio di Sara Centelleghe

Centelleghe, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 9 novembre, è stata trovata morta in una pozza di sangue, con ferite da taglio sul corpo, da un'amica con cui aveva passato la serata: era scesa in strada a comprare delle bibite a un distributore automatico, poi - intorno all'una di notte - rientrando nell'appartamento di Centelleghe (in via Nazionale, al civico 142) si è imbattuta nel suo cadavere. Nel lasso di tempo in cui era rimasta sola, secondo quanto ricostruito, il 19enne indagato ha raggiunto la casa, forse passando dall'interno del complesso residenziale e, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l'ha accoltellata al viso e al torace. Poi si è dileguato, scendendo per le scale e rifugiandosi a casa sua. Gli inquirenti si sono subito concentrati su di lui, seguendo alcune tracce di sangue. Già nella mattinata di ieri i Carabinieri lo avevano prelavato dalla sua abitazione, per sequestrare abiti e lenzuola.