Chi era Sara Centelleghe, la 18enne uccisa in casa a Costa Volpino

Indagini in corso

Sara, come la maggior parte delle sue coetanee, trascorreva gran parte del tempo con le amiche. La sera in cui è stata uccisa era in casa con una di loro, mentre la mamma si trovava fuori. L'amica, secondo una prima ricostruzione, era uscita intorno a mezzanotte a comprare una bibita al distributore automatico sotto casa lasciando Sara da sola in casa. Al suo ritorno, avrebbe ritrovato la 18enne in una pozza di sangue. Ha urlato e chiesto aiuto, sono intervenuti i vicini che hanno cercato di rianimarla, ma all'arrivo dei sanitari era già morta. Dai primi riscontri non si tratterebbe di una rapina finita in omicidio. Gli investigatori indagano in particolare tra le conoscenze della vittima. Dopo essere stata colpita, pare, con un grosso coltello nella parte superiore del corpo ("presentava numerose ferite da taglio e punta sul corpo") ha provato a uscire dal suo appartamento, probabilmente per chiedere aiuto, lasciando tracce di sangue sul pianerottolo e sulle scale.