Anche per le associazioni di categoria del settore Agens, Anav, Asstra la misura di 120 milioni di euro, prevista nella manovra per il solo anno 2025, "è ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale", spiegano i sindacati. “La dotazione del Fondo nazionale trasporti ha subito, per effetto dell'elevata inflazione di questi ultimi anni, una diminuzione in termini reali di circa 800 milioni di euro all'anno, oltre le riduzioni dei ricavi del traffico". Le associazioni chiedono dunque che in fase di approvazione parlamentare la dotazione per il Tpl "sia significativamente incrementata e resa stabile"