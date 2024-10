Sciopero Enav all'aeroporto di Olbia il 27 ottobre: orari

Domenica è previsto uno sciopero Enav all’aeroporto di Olbia dalle 13.00 alle 17.00. Saranno garantiti i voli indispensabili e i servizi essenziali. Scioperi in programma anche per EasyJet e le aziende di handling

Domenica 27 ottobre è prevista una giornata di disagi per i passeggeri in partenza e arrivo negli aeroporti italiani, compreso quello di Olbia, a causa di una serie di scioperi che interesseranno diversi settori del trasporto aereo. Dalle 13.00 alle 17.00, i lavoratori Enav dell'aeroporto di Olbia incroceranno le braccia nell’ambito di uno sciopero indetto dall'organizzazione sindacale Fast Confsal Av. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.