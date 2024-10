Sciopero trasporti Atac il 28 ottobre a Roma: orari e fasce garantite

Lunedì 28 ottobre, Roma sarà interessata da un nuovo sciopero dei trasporti che metterà a rischio il servizio pubblico per 24 ore, con possibili ritardi e cancellazioni su bus e metro. La mobilitazione, indetta dai sindacati Usb e Orsa Tpl, coinvolgerà i lavoratori dell’Atac e non interesserà i servizi Cotral. Durante la giornata, è previsto anche un sit-in di protesta dalle ore 11 alle ore 13 presso la sede dell’assessorato alla Mobilità in via Capitan Bavastro, 94.

Orari dello sciopero e fasce garantite

Lo sciopero si estenderà per l'intera giornata, ma saranno garantite dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Negli orari fuori da queste due fasce, si prevedono disservizi su bus, tram e metro gestiti da Atac, così come sulle linee periferiche gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. In caso di apertura delle stazioni metro, i servizi di scale mobili, ascensori e montascale non saranno garantiti, così come il funzionamento delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio rimarranno accessibili. I bike box saranno chiusi, fatta eccezione per quelli delle stazioni Laurentina e Ionio.