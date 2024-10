A due mesi esatti dal Natale, venerdì 25 ottobre, sembrerà di essere ancora in Estate, soprattutto per le temperature minime: a Bolzano sono previsti addirittura 18°C durante la notte. Le minime in generale, però, sono in diminuzione, mentre le massime restano stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori