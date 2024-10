Maltempo, allerta meteo arancione in Toscana domani scuole chiuse

Peggioramento meteo in arrivo in Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della regione con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese. Codice giallo per il resto della regione.