Maria Rosaria Boccia indagata per truffa a Pisa per fatti del 2021

Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla procura di Pisa. Lo ha confermato la procuratrice Teresa Angela Carmelio in una nota, dopo le anticipazioni apparse sui giornali qualche giorno fa. I fatti, ha precisato la pm, sono relativi alla "presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Ha aggiunto che "è stato notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'indagata e al suo difensore".