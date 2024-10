Maltempo, fiumi esondati e scuole chiuse in alcune regioni

L'Italia, nelle scorse ore, è stata investita da una forte ondata di maltempo. Situazione particolarmente difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna, dove sono caduti oltre 175 millimetri di pioggia in poco tempo. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante: morto un 20enne a Pianoro. Il sindaco di Bologna ha chiesto lo stato di emergenza. Scuole e università chiuse. Frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte e nelle Marche, così come in Calabria

Forti temporali, in generale, sono stati registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, mentre frane e smottamenti si sono verificati in Sicilia, con strade come fiumi nel territorio di Catania. Allagamenti segnalati anche nelle Marche, così come in Calabria, è scattata l'allerta in particolare nelle zone ioniche. Nell'agrigentino è finito sott'acqua il mercato di Licata . Scuole chiuse a Catanzaro e in provincia.

La situazione

Intanto poco dopo le 6 di questa mattina , sulla Tangenziale di Bologna, è stato riaperto lo svincolo 3 per chi da San Lazzaro è diretto verso Borgo Panigale, precedentemente chiuso per allagamenti sulla viabilità ordinaria provocati dalle intense piogge che hanno interessato il settore emiliano, in particolar modo la provincia di Bologna, a partire dalla prima serata del 19 ottobre. Nel Modenese sono stati riaperti al traffico dalle 7 i ponti che erano stati chiusi a causa dell'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua. Rimangono ancora chiusi il ponte sul Tiepido di via Curtatona, e il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, all'innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2. A Modena oggi sono aperte le scuole, dai nidi alle superiori, dopo le verifiche tecniche sull'agibilità degli edifici scolastici. Aperti anche i servizi diurni per anziani e disabili. Ripristinata la viabilità della SS 65 "della Futa" a Pianoro (Bologna) che era stata interrotta ieri a causa di una frana dal km 90,000 al km 68,700, in entrambe le direzioni.

Cosa è successo in Emilia-Romagna

Le soprattutto più drammatica, come detto, la sta vivendo l'Emilia-Romagna con la zona del Ravennate particolarmente colpita. Ma disagi si sono registrati da Cesenatico a Reggio Emilia, con il tributo più alto pagato nel Bolognese dove, come detto, ha perso la vita un ragazzo di appena 20 anni. Criticità si sono registrate in 24 ore in 13 Comuni, su Bologna si è riversata una "slavina d'acqua", con alcuni torrenti che sono letteralmente esplosi mandando in tilt perfino le centraline di monitoraggio dei livelli idrometrici. In difficoltà anche comuni della provincia di Forlì-Cesena, con Cesenatico, Gatteo e Savignano finiti sott'acqua. In queste aree registrati garage e scantinati allagati, sottopassi impraticabili, alberi sradicati e anche la ferrovia interrotta.



In Calabria

Il maltempo non lascia tregua nemmeno in Calabria, dove per la giornata di oggi, fino alle 24, l'allerta meteo è passata da arancione a gialla. Il Comune di Maida, in provincia di Catanzaro, è stato isolato a causa dell'esondazione di un torrente. La circolazione sulla Ss 280, direzione Lamezia Terme, è interrotta all'altezza del Centro commerciale 'Due Mari'. Sempre nel lametino, dalle 23 circa si segnalano una serie di criticità dovute alle condizioni meteo avverse. Alle 4 circa, considerando le numerose richieste pervenute al 115 di Catanzaro, sono state inviate sulla zona di Lamezia Terme ulteriori squadre rispettivamente dai Comandi di Cosenza e Crotone. Circa 90 gli interventi dei vigili del fuoco in attesa di essere espletati relativi a verifiche per infiltrazioni di acqua e prosciugamenti. Sul posto anche unità Saf Fluviali che, dotate di gommoni pneumatici, hanno raggiunto alcune abitazioni rimaste isolate causa dell'allagamento delle sedi stradali. Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. Ulteriori disagi si sono riscontrati nella zona industriale di Lamezia Terme, nei pressi del centro commerciale, dove diversi mezzi sono finiti sott'acqua e alcuni alberi si sono abbattuti sulla sede stradale.