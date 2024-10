Maltempo Emilia Romagna, nuova allerta meteo rossa martedì 22 ottobre

Dopo le esondazioni e i nubifragi del weekend, arriva un altro allarme con il massimo livello di allerta per il transito della piena del Po. Allerta arancione per la pianura modenese, bolognese e reggiana ascolta articolo

Un’altra allerta rossa per maltempo, ancora una volta in Emilia-Romagna. Questa volta, però, l’allarme lanciato dalla regione per domani 22 ottobre non riguarda le forti piogge, che nella giornata di ieri hanno causato sfollamenti e una morte nell’area di Bologna, ma sarà monitorato con il massimo livello di allerta il transito della piena del Po. approfondimento Maltempo, a Bologna si spala il fango. Allerta in Calabria e Sicilia

Po a rischio soglia 3: l'allerta in Emilia-Romagna Nella zona costiera e della pianura ferrarese, il corso d’acqua potrebbe raggiungere un livello superiore alla soglia 2. A rischio soglia 3, invece, la zona orientale per le prime ore del mattino del giorno successivo. Una situazione simile potrebbe accadere per i transiti delle piene di Reno e Secchia nei tratti arginati di valle. Anche in questo caso, così come vicino alla confluenza del Panaro, i livelli si manterranno superiori alla soglia 2. approfondimento Maltempo, fiumi esondano in Emilia-Romagna. Un morto a Pianoro

Allerta arancione in tre province e sulla costa Continuano intanto le criticità idrauliche dopo le esondazioni di questi giorni. In particolare, è stata emessa allerta arancione per la pianura bolognese, modenese e reggiana verso il Po, così come per la costa romagnola.

Resta da monitorare il livello delle piogge, che non dovrebbero essere significative. Le precipitazioni previste saranno in veloce transito da Sud verso Nord, mentre aumenteranno d’intensità in tarda serata sul settore centro-orientale. Possibili fenomeni occasionali di frane nelle zone di collina e montagna dell’Emilia-Romagna.