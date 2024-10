Meteo, domani l'Italia divisa tra pioggia e ritorno del sereno: ecco dove

L'Anticiclone è in arrivo a partire dal Nord, dove il tempo si mantierrà stabile su gran parte delle regioni, ma con cielo spesso coperto e più soleggiato sui monti del Triveneto e in Liguria. Pioverà diffusamente su Calabria e Sicilia ioniche (soprattutto al mattino), in Basilicata e sul Gargano. In serata piogge diffuse su gran parte della Sicilia, mentre migliorerà altrove