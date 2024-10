Maltempo E. R., Priolo: "Situazione più critica a Pianoro e Budrio"

"Abbiamo criticità abbastanza rilevanti in 13 Comuni, sia di pianura ma soprattutto di collina" ha spiegato ai microfoni di Sky TG24 la presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna. "Le piogge incessanti - ha aggiunto - hanno messo in crisi non solo il reticolo dei canali, ma tutta la rete di scolo. L'acqua veniva su dalle fogne"

"Sono caduti in pochissime ore 175 millimetri di acqua, diversi affluenti del Reno sono andati in superamento di soglia e sono tracimati. Abbiamo criticità abbastanza rilevanti in 13 Comuni, sia di pianura ma soprattutto di collina": così Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, collegata a Progress su Sky TG24 (L'INTERVISTA) . "Stiamo sopportando i colmi di piena di tutti i nostri fiumi, i sindaci hanno disposto evacuazioni. Bologna nella sua interezza di città metropolitana è la realtà più complessa ma abbiamo criticità anche nel Reggiano e nel Modenese. Al momento in Romagna la situazione è sotto controllo". ( ALLERTA MALTEMPO ITALIA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Blackout in tutta la regione

"Da questa mattina col Comitato operativo di Protezione civile stiamo chiedendo il potenziamento delle squadre dei vigili del fuoco", ha detto Priolo, aggiungendo che ci sono stati in modo diffuso anche dei blackout: "Abbiamo avuto una disalimentazione progressiva che si è andata a ridurre - ha spiegato - abbiamo avuto 15mila utenze senza elettricità, poi ridotte a 4mila e ora devo chiedere un aggiornamento su questo a Enel. Sono stati interessati tutti i vani elettrici". Le piogge incessanti, ha aggiunto Priolo, "hanno messo in crisi non solo il reticolo dei canali ma tutta la rete di scolo. L'acqua veniva su dalle fogne".

Il cordoglio per la giovane vittima

"Al momento non si registrano altri dispersi o scomparsi. Importante non avere vittime ulteriori" ha detto ancora Irene Priolo in un punto stampa di aggiornamento sul maltempo in Regione esprimendo il cordoglio alla famiglia della giovane vittima di Pianoro, un ragazzo rimasto intrappolato in un'auto trascinata via dalla furia dell'acqua. "La città di Bologna è l'esemplificazione dell'evento che si è scaricato in collina, con l'indice di saturazione dei suoli dovuto all'evento di due giorni fa e che ha creato una sorta di slavina d'acqua. Acqua, acqua ovunque in quantità molto importanti", ha aggiunto la presidente.

Le zone più critiche

Tra le situazioni più critiche, secondo Priolo, quella del torrente Idice a Budrio "dove il centro cittadino è stato coinvolto da un allagamento e la sindaca ha messo prontamente al riparo la popolazione". "Dobbiamo intervenire in maniera molto forte su Pianoro, dove c'è bisogno di pompe idrovore, di mezzi terra, del massimo supporto. È il territorio nel quale si è registrato in maniera assoluta più pioggia. E poi Budrio, dove il corso Idice - proveniente appunto da Pianoro - ha interessato l'abitato". "Complessivamente - ha spiegato Priolo - l'evento della notte interessa un'areale molto diffuso, che interessa tutti gli affluenti di destra e di sinistra del Reno". "Siamo in piena fase di gestione dell'evento", per cui anche il numero di 2mila evacuati della notte "è in via di verifica ed evoluzione". Quanto alle altre province interessate dall'allerta rossa di ieri, "in Romagna al momento non si registrano danni e anche i fiumi delicati Senio e Lamone stanno gestendo i colmi di piena, speriamo vadano avanti in tranquillità. Abbiamo registrato situazioni puntuali su Modena, ma sono più allagamenti urbani che derivanti da fiumi o canali. Abbiamo una situazione importante che si sta verificando a Cadelbosco, nel Reggiano, con la rottura del Crostolo che stiamo gestendo in queste ore. Abbiamo in attenzione anche i colmi di piena del Secchio e del Panaro a Modena. Parma ha avuto importanti eventi ma al momento nessun problema significativo".