Rimpatri, bocciato “modello Albania”: tornano in Italia i 12 migranti

Il Tribunale di Roma non ha ratificato il trattenimento nel centro italiano per i rimpatri in Albania delle 12 persone arrivate mercoledì: una motovedetta li sta portando a Bari. La loro richiesta di asilo era già stata respinta ma ora avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Per i giudici, i due Paesi da cui provengono, Bangladesh ed Egitto, non sono sicuri. Meloni: "Penso che non spetti alla magistratura deciderlo ma al governo". Lunedì Cdm sul tema

Stanno tornando in Italia i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro italiano per i rimpatri in Albania . Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, ha fatto salire a bordo i migranti e li sta portando a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Una volta in Italia, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata già respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Il governo intanto annuncia azioni contro la decisione. Meloni, con la Lega, accusa la "sinistra giudiziaria”. E per lunedì è stato convocato un Consiglio dei ministri sulla questione. Il Pd attacca l’esecutivo di voler interferire con il potere giudiziario. L'Ue ha ribadito di essere “a conoscenza del caso e in contatto con le autorità italiane”.

Cosa è successo ieri

"Quelle persone scappavano da Paesi non sicuri, bisogna riportarle in Italia”: così i giudici hanno bocciato i centri di permanenza e rimpatrio appena inaugurati dal governo Meloni in Albania e le stanze del centro di Gjader torneranno ad essere deserte. I dodici migranti egiziani e bengalesi, entrati solo mercoledì scorso in quella struttura, torneranno oggi in Italia a bordo di una nave militare, stavolta diretti a Bari, in un centro per richiedenti asilo. La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento nel Cpr.

La decisione dei giudici

Per i giudici, "il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture ed aree albanesi, equiparate alle zone di frontiera o di transito italiane, è dovuto all' impossibilità di riconoscere come 'Paesi sicuri' gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell'inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto ad essere condotte in Italia", si legge nelle dodici ordinanze fotocopia dei magistrati, i quali hanno manifestato un punto di vista giuridico compatto.