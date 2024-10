La perizia: "Impagnatiello capace di intendere e volere quando uccise"

La discussione della perizia

Impagnatiello, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dall'aver ucciso la convivente, di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere, rischia adesso concretamente la condanna all'ergastolo, soprattutto considerando che questa perizia ha accertato che non ci sono vizi di mente. "Ho voluto credere di essere pazzo, ma non penso di esserlo", aveva detto durante l’interrogatorio in aula il 31enne davanti ai giudici della Corte d'Assise di Milano che avevano disposto la perizia lo scorso giugno. Perizia che verrà discussa in aula il prossimo 21 ottobre. "Ero un vaso completamente saturo di bugie e di menzogne", aveva riferito ancora Impagnatiello, parlando anche della vita parallela che conduceva, in riferimento ad un’altra relazione con un'altra ragazza, oltre a Giulia. Quest'ultima, proprio il giorno in cui Giulia venne uccisa si era incontrata, qualche ora prima, con la 29enne, come emerso dall'inchiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. La requisitoria degli stessi pm è attesa in un'udienza prevista a novembre, dopo la discussione della perizia emessa oggi.