Sciopero venerdì 18 ottobre, a rischio trasporti e non solo: ecco dove

Giornata di stop ai trasporti per venerdì 18 ottobre. I sindacati Al-Cobas e Si-Cobas hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale che, per 24 ore, da mezzanotte alle 23.59, potrebbe causare disagi a chi viaggia o si sposta con bus, metro e tram. Ma non solo: la mobilitazione coinvolgerà anche altri settori, sia pubblici che privati. Ecco tutti i dettagli.

L'astensione del 18 ottobre interesserà il trasporto pubblico di Milano. Come specificato nel sito ufficiale di Atm , lo stop potrebbe “avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". Restando in Lombardia, per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, lo sciopero potrebbe creare disagi a chi viaggia “dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio”.

Stop anche in altri settori

Quella di venerdì 18 ottobre sarà una giornata nera non solo per il trasporto pubblico nazionale. L'astensione interesserà anche le scuole di qualsiasi ordine e grado che potrebbero rimanere chiuse per l'intera giornata (ogni eventuale comunicazione ufficiale sarà comunicata dall'ufficio scolastico di riferimento). A incrociare le braccia saranno anche gli uffici dell'Inps che, come specifica lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale, “potrebbero verificarsi disagi causati dalla ridotta attività” per “l'intera giornata di venerdì 18 ottobre”. Sarà coinvolto nella contestazione anche il personale dei vigili del fuoco, dalle 8 alle 14.

L'astensione del settore automotive

Giornata di stop anche per i lavoratori metalmeccanici dell’automotive. Per loro, lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm. Per l'occasione, venerdì 18 ottobre si terrà una manifestazione a Roma, con partenza alle 9.30 da piazza Bernini e arrivo in piazza del Popolo.