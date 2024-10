Omicidio Viadana, 17enne avrebbe incontrato altre donne nel garage

Prima di lei, altre donne, come riferito dal giro di conoscenze del ragazzo, e forse molte altre. Donne che, a differenza di Maria Campai, non sono state aggredite. La sera del 19 settembre, Maria, 42 anni, separata e madre di due figli ventenni, era stata convocata a Viadana, un comune di ventimila abitanti in provincia di Mantova, da un diciassettenne per un incontro sessuale a pagamento, dopo essersi conosciuti su siti di incontri. È possibile che altre donne, anche se picchiate dallo stesso adolescente, ora in carcere per l’omicidio di Maria, abbiano scelto di non denunciare per evitare complicazioni. Ma ora gli investigatori dicono: chi sa parli.