"Non era solo una mamma, ma anche una confidente e un'amica, una persona che non ho mai visto fare del male a nessuno", ha detto a Fanpage.it il figlio di Maria Campai. "Non puoi assolutamente picchiare una persona e ammazzarla. Per il resto vedranno gli inquirenti" - continua - "e sulla giustizia deciderà lo Stato italiano: io spero che faccia il massimo, che non si fermi a cose banali, ma vada in fondo su tutto. Anche noi cerchiamo di andare in fondo, sia io e mio fratello che la nostra famiglia, mie zie comprese, per avere la verità. Io e mio fratello partiamo per la città natale di mamma, Turda, lì le faremo il funerale".