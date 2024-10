Fontana di Trevi, restauro al via con passerella e gestione ingressi

È partita lunedì 7 ottobre la manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi, da cui l’iconico monumento romano uscirà trasformato. I lavori indetti dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, infatti, prevedono una serie di misure per contingentare l’ingresso dei turisti al monumento in occasione del Giubileo. Lo ha annunciato il sindaco in Campidoglio, insieme agli assessori alla Cultura e al Turismo Miguel Gotor e Alessandro Onorato e al soprintendente Claudio Parisi Presicce.

Cosa cambierà

All’interno del catino, una serie di pannelli trasparenti comporrà una passerella installata “a ferro di cavallo”. In questo modo i visitatori potranno passeggiare, sedersi (ma non mangiare) e godersi il monumento in serenità con una visuale inedita. Il lancio della monetina sarà ancora possibile ma solo dalla passerella e verso un cesto apposito. È possibile che in futuro si introduca un ticket, che Gualtieri ha definito “un piccolo contributo” economico. Il numero di persone ammesso sulla passerella sarà limitato. È esclusa l’installazione di tornelli.

Il contingentamento

L'eventuale biglietto, hanno spiegato Gualtieri e Onorato, potrebbe già essere introdotto nel 2025, dopo tre o quattro mesi. L'ingresso alla parte bassa della Fontana non sarà per prenotazione o a scaglioni orari, ma è prevista la presenza di hostess e stewart di Zètema, che faranno entrare i turisti fino al limite massimo di capienza. Solo dopo l’uscita dei visitatori sarà possibile farne entrare di altri, sempre fino al limite consentito. La Fontana resta comunque visibile dalla piazza.

Tempi e costi

La passerella sarà pronta entro un mese, mentre per completare l’intero ciclo di manutenzione ci vorrà più tempo. L'ultimo importante restauro è avvenuto nel 2014-2015 grazie a un contributo di Fendi e durò 17 mesi, mentre un intervento precedente risale agli anni 1989-1991 (cui è seguita una manutenzione della parte centrale nel 1999). In questo caso, Gualtieri ha specificato che si tratta di una "manutenzione straordinaria" e durerà circa 3 mesi: entro la fine dell’anno Fontana di Trevi dovrebbe essere pronta a riaprirsi ai visitatori. I lavori sono curati dalla Sovrintendenza Capitolina e promossi dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale. L'operazione è parte di un intervento di manutenzione più ampio nell'ambito del programma Pnrr - Caput Mundi (Manutenzione straordinaria di alcune fontane monumentali del Centro Storico di Roma) che comprende anche interventi sulla Fontana del Quirinale, della Barcaccia, delle Tartarughe e delle Tiare, per un importo complessivo di 1,187 milioni di euro.