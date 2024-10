Coldiretti, moneta celebrativa per 80 anni: è il primo conio da 4 euro

Si tratta del primo conio dal valore di 4 euro mai realizzato in Italia. La moneta è stata presentata questa mattina in occasione della celebrazione degli 80 anni di Coldiretti da Francesco Soro, Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di Coldiretti. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Si tratta del primo conio dal valore di 4 euro mai realizzato in Italia. La moneta nata per celebrare gli 80 anni dalla fondazione di Coldiretti sorta nel 1944, è stata presentata questa mattina in occasione della celebrazione degli 80 anni di Coldiretti da Francesco Soro, Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di Coldiretti. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le parole del presidente Mattarella

"Non bisogna avere paura del nuovo. Ribaltando l'immagine, non serve vino vecchio né in otri né in tempi nuovi. Vale per il cambiamento climatico. Occorrono ricette, soluzioni aggiornate, con la stessa lungimiranza che permise di affrontare, con i mezzi di allora, la rinascita del Paese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli 80 anni di Coldiretti, celebrati a Roma al Teatro Eliseo.