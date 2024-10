Coniata una moneta per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi

Prevista anche una mostra al Palazzo della Radio di via Asiago a Roma dal titolo "Guglielmo Marconi. Prove di Trasmissione". Altro evento a Torino, in Sala Marconi a Palazzo Madama, dove verranno esposti alcuni materiali radiofonici d'epoca

Sono trascorsi 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e 100 dalla prima trasmissione radiofonica del nostro Paese. Per celebrare questi due importanti anniversari, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso una moneta dedicata al fisico del valore di cinque euro, ma non solo: è stata allestita anche una mostra a Palazzo della Radio di via Asiago dal titolo “Guglielmo Marconi. Prove di Trasmissione” con il patrocinio del ministero della Cultura e dal Comitato nazionale per il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, mostra da cui ha preso ispirazione la moneta oggi emessa.