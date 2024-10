Caso Liliana Resinovich, lo zoologo: "Corpo nel bosco da poche ore"

Il corpo della donna era stato rinvenuto nel boschetto vicino casa il 5 gennaio 2022 con due buste di plastica in testa. Per i consulenti individuati dalla Procura di Trieste il decesso è avvenuto "per soffocamento", e per alcuni mesi sembrava si trattasse di suicidio. Negli anni, però, le indagini hanno portato a galla nuovi elementi che farebbero pensare all'omicidio o al femminicidio. Per questo sono stati coinvolti anche esperti di zoologia ed entomologia (lo studio degli insetti).

Il parere dello zoologo

"Quel cadavere era lì da un giorno, non di più", dato che la zona è abitata da molti animali. "Io sono nato in quel rione - ha detto Bressi al Piccolo - conosco particolarmente bene quell'area e gli animali che la popolano", è "collegata direttamente con il Carso". Il cadavere, per Bressi, è su una pista battuta dai cinghiali e dalle volpi, per questo ritiene che sia "altamente improbabile che quel corpo, carne a tutti gli effetti per un animale, possa essere rimasto lì per venti giorni, nemmeno per una sola settimana, senza che alcun animale abbia dato un morso o, per curiosità, abbia leggermente spostato i sacchi, per annusare, per capire cosa ci fosse lì sotto".

Gli altri esperti coinvolti nelle indagini

Su vestiti e sacchi sono state trovate anche formiche, riporta Il Piccolo, sottolineando che questo aspetto è all’attenzione dall’entomologo Stefano Vanin che, su incarico della Procura con Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone affianca l'antropologa forense Cristina Cattaneo nell'esame dei resti di Liliana nell'ambito della nuova perizia medico-legale disposta dal gip Luigi Dainotti.