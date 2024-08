Caso Resinovich, possibile svolta dall’analisi dei tabulati telefonici

Il caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio del 2022, potrebbe non essere chiuso. È quanto sostiene il legale di Sergio Resinovich, fratello della donna, che parla di una “anomala discrasia” tra quanto risultante dai tabulati telefonici e quanto è stato memorizzato dal telefono cellulare. L’avvocato Nicodemo Gentile ha quindi chiesto una estensione della consulenza tecnica, segnalando che tra le 11.24 e le 13.06 - quando Liliana Resinovich è uscita ed ha lasciato il telefono a casa - dai tabulati risulta attività mentre non ce ne è traccia sul telefono. Inoltre risulterebbe cancellata la chiamata delle 8.22 del 14 dicembre 2021 tra Liliana e l'amico Claudio Sterpin.

L'analisi dei tabulati

Le anomalie sono state rilevate nel corso degli ulteriori accertamenti tecnici sul telefono cellulare di Liliana disposti dalla Procura in seguito a una specifica richiesta della difesa del fratello della donna. Richiesta "tendente a verificare le cause dell'attivazione della segreteria telefonica in data 14/12/2021 ore 10,56", come segnala l'avvocato Gentile. Secondo il quale "gli esperti hanno riscontrato una anomala discrasia tra quanto risultante dai tabulati telefonici e telematici e quanto è stato memorizzato dal dispositivo". Nella fascia oraria indicata (dalle 11.24 alle 13.06) i tabulati "danno conto di attività di cui non v'è traccia invece nel telefono, nonostante, su richiesta della difesa di Sergio Resinovich, di recente si era provveduto a realizzare una copia esaustiva c.d Full-File-System".