Caso Liliana Resinovich, riesumato il corpo alla presenza del marito

"Domani sono 26 mesi che Liliana non c'è più. Ancora adesso non abbiamo risposte e mi domando perché, cosa è successo. Questa è una cosa che andava fatta per dare la parola fine, io spero che dopo lasceremo in pace Liliana". E' l'amaro commento di Sebastiano Visintin, rivolto alle telecamere di operatori e giornalisti, nel giorno, al cimitero di Sant'Anna a Trieste, della riesumazione della salma di sua moglie, Liliana Resinovich, scomparsa di casa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio del 2022.